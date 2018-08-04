بالفيديو... فنان يغني لتركي آل الشيخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنان سعودي، وهو يقوم بأداء أغنية لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ، احتفالا منه بعيد مولده.

وبحسب صحيفة "عاجل 24" السعودية، وثق مقطع فيديو قيام الفنان راشد الماجد بالغناء للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمستشار في الديوان الملكي، احتفالا منه بعيد مولده.



وأظهر المقطع راشد الماجد وهو يغني بصوته "Happy birthday to you"، لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، موجها له رسالة يعبر فيها عن حبه له قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبنا يا أسد".

وكان تركي آل الشيخ ، قد خرج في تصريحات على قناة "بيراميدز"، أمس الجمعة، هاجم فيها المحلل الرياضي طه إسماعيل، ومدير تعاقدات النادي "الأهلي" المصري، محمد فضل، ولاعب الأهلي السابق، عماد متعب، ولاعبي "الأهلي" سعد الدين سمير وأحمد فتحي.

وقال تركي آل الشيخ: "لا أعرف لماذا يتحدث الكل عن عدم إعجابه ببيراميدز؟ نحن مازلنا في البداية. انتصرنا بفضل روح الفانلة الزرقاء".

وتابع "محمد فضل يعمل في قناة أخرى تنقل الدوري، ويخرج وينتقد تجربة بيراميدز وهو يمثل أحد الأندية، فلتبعدوا النادي حتى لا يحسب كلامنا على النادي عندما نتحدث عن محمد فضل".

ومضى "محمد فضل الذي يقول أنه ليس مقتنعا بالتجربة، يريد العمل في قناة بيراميدز ويتحدث مع من يعمل معي من أجل ذلك".

