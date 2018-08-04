بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري (5-1)

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز المصري.

افتتح محمود عبد المنعم "كهربا" التسجيل للزمالك بأسرع هدف هذا الموسم في الدوري المصري بعد مرور 23 ثانية من بداية المباراة، ثم أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وسجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل خالد قمر هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 56.

لكن الزمالك رد بهدفين عن طريق كابونجو كاسونجو في الدقيقة 65 ومحمد عنتر في الدقيقة 81.

وبذلك يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بهذا الفوز في الصدارة مؤقتا، فيما توقف رصيد الاتحاد عند نقطة من التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الأولى.