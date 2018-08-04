بالفيديو... محمد صلاح يحرز هدفا في فوز ليفربول على نابولي (5-0)

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على نابولي بنتيجة 5-0 في مباراة ودية ضمن استعداد الفريقين للموسم الجديد.

© AP Photo / Adam Davy بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ومانسشتر يونايتد (4-1)

أحرز أهداف ليفربول كل من: جيمس ميلنر، جيني فينالدوم، محمد صلاح ، داميال ستورديغ وألبيرتو مورينو في الدقائق 4 و9 و58 و73 و77 على الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تورينو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الآنفيلد قبل أن يفتتح مبارياته الرسمية في الدوري الإنجليزي أمام وستهام في الـ 12 من الشهر الجاري.