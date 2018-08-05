السعودي مساعد الدوسري بطل كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية (فيديو- صور)

وفاز الدوسري على البلجيكي ستيفن بينا في مباراة الذهاب على جهاز البلايستيشن بنتيجة (2-0)، وبنفس النتجية في مباراة الإياب على جهاز الإكس بوكس.
📸 من حفل تتويج بطل #eWorldCup @Msdossary7 @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/v7mtmZHjIj— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) August 5, 2018
وسيكون الدوسري أول لاعب سيتم كتابة اسمه على كأس البطولة المبتكر في نسخة هذه السنة كالكأس الرسمية للبطولة.
"شكراً جزيلاً لدعمكم… سأراكم في حفل جوائز #TheBest.. كريسيتانو إني قادم!"— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) August 5, 2018
🇸🇦 @Msdossary7 😎
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وتأهل مساعد الدوسري لبطولة كأس العالم "فيفا" بعد فوزه بلقب بطولة مانشستر الدولية.
وشارك في كأس العالم 32 لاعبا من حول العالم وتمكن الدوسري من الفوز على منافسيه في الأدوار الأولى والنهائية.
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