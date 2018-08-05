الأسطورة مالديني يعود إلى ميلان مجددا

عاد أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني، إلى بيته القديم نادي ميلان من جديد، حيث من المقرر إن يتولى منصب مدير التطوير الاستراتيجي.

وأعلن موقع النادي الرسمي، عن تولي الأسطورة باولو مالديني منصب مدير التطوير الإستراتيجي للنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي في بيان رسمي: "تم تعزيز عصر ميلان الجديد من خلال اسم باولو مالديني، الذي أصبح مدير التطوير الإستراتيجي الجديد".

Official Statement: Paolo Maldini returns to AC Milan ⬇https://t.co/9rHwdxswLC — AC Milan (@acmilan) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وتابع: "باولو هو أسطورة حية في تاريخ الروسونيري، موهبته، قيادته، ولائه، وسجل نجاحه الذي لا مثيل له".

ولعب المدافع السابق، أكثر من 900 مباراة مع ميلان، بين عامي 1984 و2008، حيث فاز بـ7 ألقاب للدوري، إلى جانب 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ونوه موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن مالديني، كان قريبا من تولي منصب في النادي، بعد اعتزاله كرة القدم، لكن توتر علاقته مع سيلفيو برلسكوني، الرئيس الأسبق لميلان، حال دون ذلك.