بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدرع الخيرية

فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره تشيلسي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، لحصد لقب كأس الدرع الخيرية.

وبذلك يكون حقق مانشستر سيتي اللقب الأول له هذا الموسم، ويعد هذا اللقب، هو الخامس لفريق مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، ليتفوق على تشيلسي، وولفرهامبتون أصحاب الألقاب الأربعة في المسابقة.



ويعد مانشستر يونايتد، هو الأكثر تتويجا بهذا اللقب؛ حيث حققه 21 مرة، ويأتي خلفه ليفربول، وآرسنال 15، ثم إيفرتون 9، وتوتنهام 7.

The last seven winners of the Community Shield:



2012: 🔵 Man City

2013: 🔴 Man Utd

2014: 🔴 Arsenal

2015: 🔴 Arsenal

2016: 🔴 Man Utd

2017: 🔴 Arsenal

2018: 🔵 Man City



Back to blue. 🏆 pic.twitter.com/Ip4OkuISkk — Squawka Football (@Squawka) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وفي سياق آخر، ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مانشستر سيتي، بات أول فريق فائز بالدوري، يحقق لقب الدرع الخيرية منذ مانشستر يونايتد في عام 2013.