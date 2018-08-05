بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدرع الخيرية

وبذلك يكون حقق مانشستر سيتي اللقب الأول له هذا الموسم، ويعد هذا اللقب، هو الخامس لفريق مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، ليتفوق على تشيلسي، وولفرهامبتون أصحاب الألقاب الأربعة في المسابقة.
ويعد مانشستر يونايتد، هو الأكثر تتويجا بهذا اللقب؛ حيث حققه 21 مرة، ويأتي خلفه ليفربول، وآرسنال 15، ثم إيفرتون 9، وتوتنهام 7.
The last seven winners of the Community Shield:— Squawka Football (@Squawka) ٥ أغسطس ٢٠١٨
2012: 🔵 Man City
2013: 🔴 Man Utd
2014: 🔴 Arsenal
2015: 🔴 Arsenal
2016: 🔴 Man Utd
2017: 🔴 Arsenal
2018: 🔵 Man City
Back to blue. 🏆 pic.twitter.com/Ip4OkuISkk
وفي سياق آخر، ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مانشستر سيتي، بات أول فريق فائز بالدوري، يحقق لقب الدرع الخيرية منذ مانشستر يونايتد في عام 2013.
The Premier League champions have won the Community Shield for the first time since Man Utd beat Wigan in 2013.— Squawka Football (@Squawka) ٥ أغسطس ٢٠١٨
Order restored. 🏆 pic.twitter.com/g50sF2TACB
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