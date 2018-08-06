راموس يحدد موعد رحيله عن الملكي

رد قائد ريال مدريد الإسباني ومدافعه، يرجيو راموس، على صورة نشرها زميله في النادي، لوكاس فاسكيز، وهو يحمل شارة القيادة، ومعنونا الصورة "مازلنا نحافظ على الإيقاع".

قام راموس بالتعليق على الصورة برسالة حملت الكثير من الألغاز حول مستقبله.

تعليق راموس جاء سريعا على رفيقه في النادي، قائلا: "فقط يتبقى 4 سنوات وسأترك لكم شارة القيادة…ناتشو، كربخال".

من جهته قصد فاسكيز برسالته بأن النادي لا يزال محافظا على قوته، حتى برحيل مدرب الفريق الفرنسي زيدان ونجم الفريق البرتغالي رونالدو، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وكان فاسكيز قد حمل شارة القيادة في مباراة الملكي ضد يوفنتوس الإيطالي في الجولة التي يقوم بها النادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر بأن راموس صاحب الـ32 عاما، لايزال يرتبط مع النادي الملكي بعقد يمتد حتى صيف 2020.