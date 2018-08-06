الكشف عن قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا

أجريت قرعة الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، التي توج بلقبها نادي ريال مدريد الإسباني في النسخ الثلاث الأخيرة.

وستقام مباريات الذهاب في الدور الفاصل يومي 21 و22 أغسطس/ آب الجاري، بينما تلعب مباريات الإياب في 28 و29 من نفس الشهر لحسم ستة أماكن بدور المجموعات في البطولة الأهم على مستوى الأندية الأوروبية.

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وربما يلتقي سيلتيك، مع مالمو السويدي أو فيدي المجري، لحسم مكان بدور المجموعات.

ويتعين على بطل أسكتلندا أولا أن يهزم أيك أثينا اليوناني، بعد مباراتي ذهاب وإياب بالدور التمهيدي الثالث الذي يبدأ بعد غد الأربعاء.

وسيلتقي آيندهوفن بطل هولندا مع قرة باغ من أذربيجان أو باتي باريسوف بينما يلعب بنفيكا البرتغالي بطل أوروبا السابق أو فنربخشة التركي مع باوك أو سبارتاك موسكو.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

سرفينا زفيزدامع سبارتاك ترنافا ضد رد بول سالزبورجمع شكنديا.

قرة باغمع باتي بوريسوف ضد آيندهوفن.

يانج بويز ضد أستانة مع دينامو زغرب.

مالمومع فيدي ضد سيلتيكمع أيك أثينا.

بنفيكامع فنربخشة ضد باوكمع سبارتاك موسكو.

ستاندر لييجمع أياكس ضد سلافيا براجمع دينامو كييف.

وستتقل الفرق الستة الخاسرة بالدور الفاصل إلى دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.