مورينيو يأمل في لحاق لاعبي كأس العالم بافتتاح الدوري الإنجليزي

يأمل جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في أن يصبح بوسعه الاعتماد على اللاعبين العائدين من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، عندما يستضيف ليستر سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة.

وعادت مجموعة من لاعبي يونايتد إلى المران منذ أيام قليلة، وحصلوا على فترة قصيرة للاستعداد لبدء الموسم الجديد ومنهم السويدي فيكتور ليندلوف وثنائي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وفيل جونز.

وقال مورينيو لمحطة النادي التلفزيونية إنه يتوقع أن تتحسن حالة راشفورد مع مرور أيام الأسبوع الجاري، حسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف: "الأمر ذاته بالنسبة إلى ليندلوف، وجونز نفس الموقف ودعونا نرى إن كان بوسع أحدهم مساعدتنا لمدة 20-25 دقيقة. أي مساعدة منهم سنرحب بها".

ويتوقع مورينيو أيضا أن يتمكن آشلي يانج وجيسي لينجارد ومروان فيلايني وبول بوجبا وروميلو لوكاكو من اللعب أمام ليستر.