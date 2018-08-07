هارت ينضم إلى حراس إنجلترا الدوليين في بيرنلي

وقع جو هارت حارس مرمى إنجلترا عقدا لمدة عامين مع بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خروجه من الحسابات في مانشستر سيتي.

ولم يفصح بيرنلي عن تكلفة الصفقة، لكن تقارير اعلامية قالت إنه دفع 3.5 مليون جنيه استرليني (4.5 مليون دولار) من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 31 عاما الذي خاض 75 مباراة دولية.

ويمتلك بيرنلي حارسين دوليين آخرين وهما نيك بوب وتوم هيتون، لكنهما يغيبان حاليا بسبب الإصابة، بحسب ما نقلت "رويترز".

© REUTERS / Adam Hunger مانشستر سيتي يعلن حالة مهاجمه رياض محرز

وأصيب بوب، الذي كان ضمن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم في روسيا، لكن لم يشارك في أي مباراة، بخلع في الكتف في مباراة ضد أبردين بالدوري الأوروبي وسيبتعد لعدة أشهر.

وغاب هيتون عن معظم الموسم الماضي بسبب إصابة مماثلة وتعرض لمشكلة في ربلة الساق بعد عودته.

وانضم هارت إلى سيتي في 2006، قادما من شروسبيري تاون وكان ضمن التشكيلة الفائزة باللقب في 2012 و2014، لكنه خرج من الحسابات بعد قدوم المدرب الإسباني بيب جوارديولا في 2016.

وانتقل إلى تورينو الإيطالي على سبيل الإعارة وأمضى الموسم الماضي معارا إلى وست هام يونايتد حيث قدم أداء متذبذبا.

وهارت هو ثاني لاعب يضمه بيرنلي بعد المدافع بن جيبسون من ميدلسبره.