برشلونة في ورطة قبل نهائي السوبر الإسباني

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة قبل لقائه مع فريق إشبيلية في نهائي مباراة السوبر الأوروبي، يوم الأحد المقبل.

حيث سيكون النادي الإسباني أمام مشكلة في اختيار اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء.

ويتواجد في صفوف النادي عدد من اللاعبين الأجانب وغير الأوروبيين وهم 6: مالكوم دي أوليفيرا، فيليبي كوتينيو، وأرتورو فيدال، وأرثر ميلو، إلى جانب ياري مينا ومارلون سانتوس.

© AP Photo / Matthias Balk برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم فيدال

في الوقت الذي تسمح به لوائح الاتحاد الإسباني بإشراك 3 لاعبين فقط من خارج الاتحاد الأوروبي، في مباراة السوبر.

وتشير جميع المؤشرات إلى استبعاد مينيا ومارلون، بينما سيكون هناك مشكلة في اختيار 3 لاعبين في حال لم يحصل كوتينو على الجنسية قبل اللقاء،

وسيتعين على المدير الفني للنادي، إرنستو فالفيريد، الاختيار بين كل من مالكوم، وميلو، وفيدال بالإضافة لكوتينيو.