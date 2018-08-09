تعرف على أغلى 5 صفقات لحراس المرمى في تاريخ كرة القدم

ارتفعت أسعار حراس المرمى بشكل كبير، لدرجة أن الرقم القياسي لأغلى حارس مرمى في التاريخ تم كسره مرتين خلال سوق الانتقالات الحالي.

تصدر الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا المنتقل حديثا لنادي تشيلسي الإنجليزي قادما من أتلتيك بلباو الإسباني قائمة الحراس الأغلى في تاريخ كرة القدم.

صاحب الـ23 عاما وقع مع النادي الإنجليزي عقدا لسبع سنوات، في الوقت الذي دفع لأجله النادي اللندني 71 مليون جنيه أسترليني لكسر قيمة الشرط الجزائي.

وجاء ثانيا حارس المنتخب البرازيلي ونادي ليفربول الإنجليزي، أليسون، المنتقل من روما الإيطالي للنادي الإنجليزي و بسعر وصل الى 66 مليون.

Muito feliz pelo dia da minha estréia!! Que Deus nos abençoe!! #AB1 #Deusnocontrole

🙏🏻💪🏼🔴

I’m so happy, tonight my first game!! God bless us!! pic.twitter.com/4DrMvAQ0nD — Alisson Becker (@Alissonbecker) ٤ أغسطس ٢٠١٨

وحل ثالثا الإيطالي بوفون بصفقة انتقال قياسية صمدت لعقدين من الزمن على أنها الصفقة الأكبر وبمبلغ وصل إلى 47.6 مليون جنيه استرليني، منتقلا من بارما إلى يوفنتوس.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @gianluigibuffon 🤴 💪 🧤 🇮🇹 #OneOfUs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) ٦ يوليو ٢٠١٨

وقد انتقل الحارس إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في عقد لمدة سنة واحدة مع خيار التمديد.

وشهدت القائمة تواجد برازيلي آخر وهو إيدرسون، والذي وصلت صفقة انتقاله من بنفيكا البرتغالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي إلى 36 مليون جنيه استرليني.

وخامسا حل حارس المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ، مانويل نوير، بصفقة انتقال وصلت إلى 27 مليون يورو قادما شالكه.