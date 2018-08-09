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16:37 09 أغسطس/ أب 2018
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    نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح

    رسميا... محمد صلاح في القائمة النهائية بجوار رونالدو وميسي

    © REUTERS / Brad Penner
    رياضة
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    صعد المهاجم المصري ولاعب "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، بصورة رسمية، اليوم الخميس، إلى جوار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

    أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" القائمة النهائية لأفضل مهاجم عن الموسم الماضي في القارة الأوروبية وفي دوري أبطال أوروبا.

    محمد صلاح
    © REUTERS / DARREN STAPLES
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    وأظهرت تلك القائمة القصيرة ظهور محمد صلاح إلى جوار رونالدو وميسي.

    وقاد محمد صلاح، فريقه "ليفربول"، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام "ريال مدريد"، لكنه خرج مصابا من النهائي ليفوز فريق رونالدو باللقب.

    ​وقدم محمد صلاح، (25 عاما)، موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى.

    ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن النتيجة في احتفال ضخم يوم 30 أغسطس الجاري.

    وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا قائمة أفضل حراس ولاعبي الدفاع وخط الوسط.

    وجاءت قائمة حراس المرمى لتضم، كيلور نافاس، حارس الريال، وأليسون بيكر حارس "مانشستر سيتي"، وجيانلويجي بوفون حارس "يوفنتوس".

    وجاءت قائمة لاعبي الدفاع لتضم، مارسيلو، وسيرجيو راموس، رافائيل فاران لاعبو "ريال مدريد".

    وجاءت قائمة لاعبي خط الوسط لتضم، توني كروس، ولوكا مودريتش من "ريال مدريد"، وكيفين دي بروين لاعب "مانشستر سيتي".

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