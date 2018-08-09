رسميا... محمد صلاح في القائمة النهائية بجوار رونالدو وميسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" القائمة النهائية لأفضل مهاجم عن الموسم الماضي في القارة الأوروبية وفي دوري أبطال أوروبا.
وقاد محمد صلاح، فريقه "ليفربول"، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام "ريال مدريد"، لكنه خرج مصابا من النهائي ليفوز فريق رونالدو باللقب.
وقدم محمد صلاح، (25 عاما)، موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى.
ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن النتيجة في احتفال ضخم يوم 30 أغسطس الجاري.
NOMINEES: 2017/18 #UCL Forward of the Season— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2018
⭐️ @MoSalah
⭐️ @Cristiano Ronaldo
⭐️ Leo Messi
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August 🏆 pic.twitter.com/lTeoHXgp8d
وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا قائمة أفضل حراس ولاعبي الدفاع وخط الوسط.
وجاءت قائمة حراس المرمى لتضم، كيلور نافاس، حارس الريال، وأليسون بيكر حارس "مانشستر سيتي"، وجيانلويجي بوفون حارس "يوفنتوس".
💠 What are these awards?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2018
💠 Who was 4-10 in each position?
💠 How were the players shortlisted?
💠 Who won last year?
Your #UEFAawards questions answered… 👇👇👇
وجاءت قائمة لاعبي الدفاع لتضم، مارسيلو، وسيرجيو راموس، رافائيل فاران لاعبو "ريال مدريد".
وجاءت قائمة لاعبي خط الوسط لتضم، توني كروس، ولوكا مودريتش من "ريال مدريد"، وكيفين دي بروين لاعب "مانشستر سيتي".
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