ريال مدريد يستعد لإنهاء صفقة هجومية كبيرة

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو"، فإن ريال مدريد اقترب من التوصل لاتفاق مع فالنسيا، لضم رودريغو مورينو مهاجم الخفافيش، مقابل 60 مليون يورو.
وتابعت الإذاعة، أن رودريغو هو المهاجم الذي يريده المدرب جولين لوبيتيجي، في الصيف الجاري، لتدعيم مركز هجوم الملكي.
#ValenciaCF 🦇@RobertoGomezOC en @ElTransistorOC— ONDA DEPORTIVA (@ODValencia) ٩ أغسطس ٢٠١٨
“El Real Madrid está a punto de llegar al acuerdo con Rodrigo. Va a hacer una oferta de 60 millones. El jugador que quiere Lopetegui es Rodrigo” pic.twitter.com/1IqXJQ3Vqb
يشار إلى أن جولين لوبيتيجي، استدعى رودريغو لتشكيلة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم، قبل إقالته بعد الإعلان عن توليه مسئولية تدريب ريال مدريد.
ويملك رودريغو، 120 مليون يورو، كشرط جزائي في عقده مع فالنسيا، بعدما جدد عقده في الفترة الماضية حتى عام 2023.
وكان ريال مدريد حسم صفقة الحاريس البلجيكي تيبو كورتوا اليوم الخميس بعقد يمتد لـ 6 سنوات.
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