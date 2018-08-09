ريال مدريد يستعد لإنهاء صفقة هجومية كبيرة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة هجومية كبيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو"، فإن ريال مدريد اقترب من التوصل لاتفاق مع فالنسيا، لضم رودريغو مورينو مهاجم الخفافيش، مقابل 60 مليون يورو.

وتابعت الإذاعة، أن رودريغو هو المهاجم الذي يريده المدرب جولين لوبيتيجي، في الصيف الجاري، لتدعيم مركز هجوم الملكي.

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“El Real Madrid está a punto de llegar al acuerdo con Rodrigo. Va a hacer una oferta de 60 millones. El jugador que quiere Lopetegui es Rodrigo” pic.twitter.com/1IqXJQ3Vqb — ONDA DEPORTIVA (@ODValencia) ٩ أغسطس ٢٠١٨

يشار إلى أن جولين لوبيتيجي، استدعى رودريغو لتشكيلة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم، قبل إقالته بعد الإعلان عن توليه مسئولية تدريب ريال مدريد.

ويملك رودريغو، 120 مليون يورو، كشرط جزائي في عقده مع فالنسيا، بعدما جدد عقده في الفترة الماضية حتى عام 2023.

وكان ريال مدريد حسم صفقة الحاريس البلجيكي تيبو كورتوا اليوم الخميس بعقد يمتد لـ 6 سنوات.