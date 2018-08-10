برشلونة بانتظار عرض باريس سان جيرمان لإنعاش خزائنه ببيع نجم

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على استعداد برشلونة للتفاوض بشأن رحيل نجم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

فبحسب الصحيفة، فإن مسؤولي النادي الكتالوني مستعدين للدخول بمفاوضات مع النادي الباريسي في حال تقديمهم لعرض رسمي جاد.

ولا يستبعد رئيس النادي الإسباني، جوزيب ماريو بارتوميو، بيع اللاعب الفرنسي لإنعاش خزينة النادي بمبلغ يساوي أو يتجاوز المبلغ الذي تم به شراء اللاعب والذي يصل إلى 105 مليون يورو.

© REUTERS / JUAN MEDINA لاعب برشلونة يحسم مصيره من الانتقال لأرسنال

يذكر بأن مدرب الفريق فالفيردي لا يزال يتمسك بالحفاظ على اللاعب الفرنسي ضمن صفوف النادي.

من جهته أبدى مدرب النادي الفرنسي، الألماني توماس توخيل، رغبته بضم الفرنسي لصفوفه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة، فإن الـ20 يوما المتبقية لإغلاق سوق الانتقالات ستقرر مصير الفرنسي.