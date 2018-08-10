ساعات تحدد مستقبل الكرواتي مودريتش

رغم مشاركة الكرواتي لوكا مودريتش مع ناديه الإسباني ريال مدريد في الاستعدادات الأخيرة للنادي قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن مستقبل اللاعب لم يتحدد بعد بحسب التقارير الإعلامية.

فبحسب التقارير، فإن إدارة النادي الإسباني تحاول إغلاق القضية بشكل نهائي من خلال الإبقاء على اللاعب، في الوقت التي أشارت التقارير الى اجتماع متوقع بين اللاعب وفلورنتينو بيريز رئيس النادي اليوم الجمعة.

© Sputnik . Vladimir Pesnya تقارير... مودريتش قد يلحق برونالدو

من جهته لايزال نادي إنتر ميلان يرغب بالحصول على خدمات الكرواتي من خلال إغرائه براتب سنوي يصل إلى 11.5 مليون دولار وعقد يمتد لأربع سنوات، بالإضافة لقضاء اللاعب موسمين في الدوري الصيني مع فريق جيانجسو، وبنفس الراتب وهو ما يغري

اللاعب بشكل كبير، هذا وتمتلك إدارة النادي الإيطالي نادي جيانجسو الصيني.

وسيخوض الكرواتي جولة من المفاوضات مع ناديه الإسباني لتحسين عقده والذي يمتد حتى 2020 وبراتب سنوي يصل إلى 7.5 مليون دولار.

يذكر بأن إدارتي كلا الناديين لم يدخلا بعد في مفاوضات جادة حول انتقال الكرواتي، إلا أن إدارة النادي الملكي ترفض التخلي عنه بأقل من قيمة الشرط الجزائي والبالغ 868 مليون دولار.