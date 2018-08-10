إيقاف لاعب صيني 6 مباريات بسبب "عنصريته" ضد لاعب سنغالي

وبحسب موقع فوتبول ورلد، يعود تاريخ الواقعة للرابع من أغسطس/آب الجاري، في مباراة ضمن منافسات الدوري الصيني الممتاز، بين فريقي تشانجتشون ياتاي، وشنغهاي شينهوا الذي يلعب ديمبا با بين صفوفه منذ يونيو/حزيران الماضي، خلال تعادلهما 1-1 يوم السبت بعد اصطدام مهاجم تشيلسي السابق مع أحد زملاء تشانغ.

وذكرت وسائل إعلام صينية مختلفة أن ديمبا با — الذي كان غاضبا بشكل واضح — قال في وقت لاحق إن زانج قد ألقى بتصريحات عنصرية مهينة عليه.

لم يعلق ديمبا با البالغ من العمر 33 عاما على هذه القضية، ولكنه أعاد نشر المشاركات المناهضة للعنصرية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال مدرب شنغهاي شينهوا إن "لاعب ياتاي يستخدم لغة مهينة".

ووفقا للاتحاد، تسبب اللاعب الصيني في خلق "حالة من الفوضى" في الملعب بسبب الإهانات التي وجهها للاعب السنغالي و"ما لها من تأثير اجتماعي سيء"، لذلك سيعاقب بالإيقاف "الفوري" لـ6 مباريات بالإضافة لدفع غرامة قدرها 42 ألف يوان (ستة آلاف و128 دولار).