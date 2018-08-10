قبل مباراة الليلة... بوغبا يحسم قراره بشأن الرحيل عن مان يونايتد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي أبلغ إدارة المانيو بقراره النهائي، بشأن مصيره مع الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ذا تليغراف"، أبلغ بوغبا مانشستر يونايتد، باستمراره في الموسم الجديد، رغم اهتمام برشلونة، بالحصول على خدماته.

© Sputnik . Владимир Песня صراع في إنجلترا... وبرشلونة يتخلى عن نجميه لضم بوغبا

وتابعت الصحيفة، أنَ بوغبا لن يغادر الفريق، أو يطلب زيادة راتبه في الوقت الحالي.

وشددت على أن ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، طلب من بوغبا، في مارس/آذار الماضي، عدم الدخول في مشاكل مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وضرورة الانصياع له.

وأبرز الراديو في نهاية تقريره، بأن بول بوغبا يريد أن يكون قائدا في مانشستر يونايتد، ويثبت قدراته مع الفريق الإنجليزي في الموسم الجديد.

وعاد بوغبا لتدريبات مانشستر يونايتد، الإثنين الماضي، وقد يشارك اليوم، ضد ليستر سيتي، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة بدأ في وضع خطة بديلة، من أجل إقناع مانشستر يونايتد، بالتخلي عن نجمه الفرنسي بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح أن برشلونة سيقترح على "الشياطين الحمر"، صفقة تبادلية يحصل بموجبها الفريق الإنجليزي العريق على إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي، بينما ينال الفريق الكتالوني بوغبا.

وتابع نفس المصدر أن، برشلونة لا يريد التفريط في خدمات كل من راكيتيتش وديمبلي، بيد أن الفريق الإسباني قد يضطر للقيام بذلك، إذ يرى أن هذه الصفقة التبادلية ربما تُقنع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بالتخلي عن نجمه الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.