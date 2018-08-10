تسجيل
17:34 10 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محمد صلاح

    تقرير... محمد صلاح يمكن أن يساعد على نبذ "العنصرية" في إنجلترا

    © REUTERS / Jim Dedmon
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لا يزال الكثير يحبط المتابع لكرة القدم الإنجليزية حيث يوجد الكثير من التمييز، في حين أن الفرق أصبحت أكثر تنوعا، ولكن لا يزال هناك نقص واضح في المدربين والتنفيذيين من الأقليات المختلفة خاصة أصحاب البشرة "السوداء" في مناصب السلطة.

    وبحسب تقرير أوردته "فرانس برس"، لم يكن الجو في المباريات — الآن — كما كان قبل 25 عاما، عندما وضع هيرمان أوسيلي أسس منظمة "اللجنة من أجل المساواة العرقية"، لكن إساءة اللاعبين لزملائهم تنتقل بشكل متزايد من المواقف داخل الملعب والمدرحات إلى الإنترنت.

    التحالف الثلاثي - مؤتمر صحفي لـ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول سوريا، لندن 14 أبريل/ نيسان 2018
    © REUTERS /
    تيريزا ماي تطالب وزير خارجيتها السابق بالاعتذار عن تصريحات ضد "النقاب"

    وكعضو في مجلس اللوردات، يشعر أوسلي، البالغ من العمر 73 عاما، بالقلق بشكل خاص من الكيفية التي يمكن أن يينتقل بها غضب ومزاج بعض السياسيين وتأثيره على المزاج العام، للمشجعين ما يتسبب في الإساءة.

    وقال أوسلي لوكالة أسوشيتدبرس: "إن الناس يجلبون تحيزاتهم إلى كرة القدم، لأن هذه الأفكار المسبقة موجودة في المجتمع".

    ومما يثير القلق بشكل خاص لرئيس شركة "كيك إت أوت" تداعيات وزير الخارجية البريطاني السابق "بوريس جونسون"، مما يجعل من المقارنات المسيطرة حول النساء اللواتي يرتدين النقاب الذي يغطي الوجه.

    وكانت طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وزير خارجيتها السابق، بوريس جونسون، بالاعتذار عن تصريحاته بشأن المسلمات اللواتي يرتدين النقاب.

    وبحسب "فرانس برس"، قالت ماي إن تصريحاته "تسببت بإساءة واضحة"، واتفقت مع رئيس حزب المحافظين البريطاني براندون لويس الذي طالب جونسون بالاعتذار.

    وأشار أوسلي إلى تصريحات جونسون "لن يفاجئني أن أرى في الأسابيع القليلة المقبلة على هذه الأراضي أناس يهنون المسلمين ويدعونهم لصوص البنوك وصناديق البريد، هذه هي الطريقة التي يلتقط بها الناس الأشياء، إنها تتشكل نفسها في شكل هتافات ثم فجأة تصبح جزءا من كرة القدم".

    وتابع أعتقد، أن المجموعات اليمينية المتطرفة قد غادرت اللعبة، ولكنها — الآن — تعاني من الإحياء مرة أخرى.

    وأوضح أوسلي، " إنهم يحاولون التسلل والعودة إلى كرة القدم بطريقتهم السرية، لتجنيد الكراهية".

    واكتسب تحالف لورشد ليدز اهتماما بتبادل الخطابات المعادية للمسلمين التي ظهرت في جو متقلب بعد تصويت بريطانيا عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي فيما يسمى بالـ "البريكست"، وهي حملة أثارتها المخاوف بشأن الهجرة.

    وشدد على، "ما يتعين على كرة القدم القيام به هو التأكد من أن الفوضى الموجودة — الآن — في السياسة، لا تصيب كرة القدم".

    ونوه إلى، "أنه يمكن أيضا تسخير مكانة بعض اللاعبين في كرة القدم في المجتمع البريطاني لتعزيز العلاقات وانسجامها على سبيل المثال هناك ثلاثة لاعبين في صفوف لاعبي كرة القدم المحترفين في الدوري الإنجليزي ​​مسلمين، وهم: رياض محرز، أنجولو كانتي ومحمد صلاح، حيث لهم مكانة خاصة في نفوس المشجعين، كما حصلوا على لقب أفضل لاعب في البريميرليغ في المواسم الثلاثة الأخيرة.

    محمد صلاح
    © REUTERS / Jim Dedmon
    بعد كتاب "فن اللامبالاة"... محمد صلاح مهتم بـ "الفرعون الذهبي"

    وأضاف أوسلي أن كرة القدم يمكنها تغيير الواقع  بطريقة مؤثرة، ودفع السياسة إلى الوراء ونبذ الكراهية.

    وولد أوسلي في غانا، وانتقل إلى لندن في سن الحادية عشرة، وكرس حياته المهنية لجعل بريطانيا مجتمعا أكثر شمولا، وتحدى المؤسسات العامة المبتلية بالعنصرية.

    وكان أوسلي من مشجعي نادي ميلوول في لندن، الذي يشتهر مشجعوه بالعنف، وقد أن ذلك ضرورة مباشرة لتحويل انتباهه لكرة القدم في عام 1993، ومحاولة ضحض العنصرية فيها.

    واختتم أوسلي: "قبل خمسة وعشرين عاما، كانت كرة القدم بمثابة سلة من العنف خارج الملعب، وكذلك داخله، على أرض الملعب، تعرض لاعبون سود للإساءة وكانوا يبقون على رؤوسهم لأسفل لأنها الطريقة الوحيدة للبقاء في الفريق، وليس لها تأثير سلبي على أدائك وأيضا للحفاظ على كرامتك الخاصة، كان مجرد التعامل مع هذه المشاكل بطريقتهم الخاصة".

    انظر أيضا:

    بعد كتاب "فن اللامبالاة"... محمد صلاح مهتم بـ "الفرعون الذهبي"
    رسميا... محمد صلاح في القائمة النهائية بجوار رونالدو وميسي
    شاهد... محمد صلاح يتعرض لمقلب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, العنصرية, رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم, محمد صلاح, إنجلترا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوارق تستعد لإجلاء الناس من جزيرة تراواغان، لومبوك، إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك