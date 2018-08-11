صحيفة: صاحب الـ66 مليون إسترليني يقطع عهدا أمام محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن اللاعب الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة تاريخية مقابل 66 مليون جنيه إسترليني عن قطع عهدا أمام نجم الريدز، المصري محمد صلاح.

وقالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية إن حارس روما السابق، أليسون بيكر، الذي انتقل مؤخر في صفقة تاريخية إلى ليفربول، أصدر تصريحات حماسية قبل يوم من انطلاق مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ".

© REUTERS / Jim Dedmon تقرير... محمد صلاح يمكن أن يساعد على نبذ "العنصرية" في إنجلترا

ومن المقرر أن يفتتح ليفربول مبارياته في البريمر ليغ، بلقاء هام أمام وست هام يونايتد.

وتعهد الحارس البرازيلي أن يسير على خطى زميله السابق في روما، محمد صلاح، وأن يصبح المبلغ الكبير الذي طلبه الفريق الإنجليزي للحصول على خدماته، ليس مبلغا كبيرا.

وقال أليسون: "نعم، أعلم أنها كانت صفقة كبيرة بالنسبة إلى نادي روما، لقد حققوا أرباحا قياسية، وهم سعداء".

وتابع:

لكني أعمل بجد للتأكيد على أني صفقة جيدة بالنسبة إلى ليفربول أيضا، وهو الأمر الأخير أهمية بالنسبة لي، وأحاول أن أكون مثل محمد صلاح الذي ينظر له على أنه صفقة جيدة لليفربول، لا لروما فقط.

ومضى بقوله "أعمل بجد، وتعهدت لزملائي ولزميلي السابق والحالي محمد صلاح بأن أثبت أني صفقة جيدة للفريق، وأن اتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقي، لكني أضع محمد صلاح نموذجا يتحذى به في ذلك الأمر".

​وقدم محمد صلاح، (25 عاما)، موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى.

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