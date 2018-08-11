السوبر الإسباني فرصة ميسي لمعادلة رقم أسطورتي مدريد معا

رقم جديد ينتظر النجم ليونيل ميسي، أسطروة برشلونة الإسباني غدا الأحد 12 أغسطس/آب الجاري، خلال مباراة السوبر المحلي أمام إشبيلية، في المباراة التي في مدينة طنجة المغربية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، سيحقق رقما مميزا في حالة تتويج النادي الكتالوني باللقب.

وذكرت أن ميسي توج مع برشلونة بـ32 لقبا — حتى الآن — وينتظر رفع رصيده إلى الرقم 33 في مسيرته رفقة البلوجرانا.

© REUTERS / Albert Gea بعد رحيل إنييستا... برشلونة يختار 4 قادة للفريق

وأوضحت أنه في حالة فوز ميسي ببطولة كأس السوبر، فإنه سيعادل مجموع ألقاب أسطورتي ريال مدريد، دي ستيفانو وكريستيانو رونالدو، حيث فازا مع الملكي بـ33 لقبا (17 دي ستيفانو و16 رونالدو).

وأشارت إلى أن ميسي فاز بـ(9 بطولات للدوري، 6 كأس ملك إسبانيا، 4 دوري أبطال، 3 كأس عالم للأندية، 7 بأكس السوبر الإسباني، و3 ألقاب بالسوبر الأوروبي).

وختمت بأن اللقب المنتظر سيكون هو الأول لميسي كقائد أول للبارسا، بعد رحيل آندريس إنييستا صوب الدوري الياباني.

وكان سمى نادي برشلونة الإسباني قادة فريقه لكرة القدم خلال الموسم الجديد، أمس الجمعة، بعد رحيل آندريس إنييستا، قائد الفريق السابق إلى اليابان.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائد الأول للفريق الكتالوني، بعدما كان القائد الثاني في وجود إنييستا.

وأوضح الموقع الرسمي، أن سيرجيو بوسيكتس، سيكون القائد الثاني للفريق، بعد وجوده بين جدران النادي لمدة 10 مواسم؛ حيث يعتبر من أفضل المواهب التي تدرجت في النادي.