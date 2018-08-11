بنزيما يكشف عن أمنيته في الموسم الجديد مع ريال مدريد

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن الفترة العصيبة التي مر بها طوال الموسم الماضي، وسوء التوفيق الذي لازمه خلال أغلب المباريات التي شارك فيها.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، شدد بنزيما، على رغبته في تقديم مستوى مميز في الموسم المقبل، بعد معاناته في الموسم الماضي.

وقال بنزيما: "أنا كلاعب تطورت كثيرا منذ وصولي لريال مدريد، عندما وصلت للفريق الملكي لم يكن الأمر سهلا لكن الآن أخوض موسمي العاشر مع الفريق، ولا أستطيع أن أحفز نفسي أكثر من ذلك".

وتابع: "أريد تقديم مستوى أفضل في الموسم المقبل عن الماضي الذي كان رائعا على المستوى الجماعي، لكنه لم يكن جيدا للغاية على المستوى الفردي بالنسبة لي".

وختم بنزيما تصريحاته: "يجب الحفاظ على استمرارية الفوز بالألقاب مع ريال مدريد، لأني ألعب في أفضل فريق في العالم وهو قادر على ذلك".

وعانى بنزيما من انتقادات واسعة في الموسم الماضي، وكان هدفا دائما لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير بسبب تراجع مستواه ومعدله التهديفي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غريمه أتليتكو في مباراة السوبر الأوروبي منتصف الشهر الجاري.