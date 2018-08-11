الإمارات تعتذر لماليزيا عما حدث في كوالالمبور

اعتذرت الإمارات العربية المتحدة، لماليزيا عن الأحداث التي شهدتها مباراة كرة القدم الودية، التي أقيمت بين منتخبي بلادهما في كولالمبور.

وتقدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في بيان له، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بالاعتذار لنظيره الماليزي، وقال إن لاعب المنتخب الأوليمبي محمد خلفان الحراصي، كان "المتسبب الرئيسي" في الأحداث التي رافقت المباراة، وقرر بالتالي استبعاد اللاعب من قائمة الفريق المشارك في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية "آسياد"، التي تستضيفها إندونيسيا من 18 أغسطس/آب الجاري إلى 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

بيان صحفي بخصوص أحداث مباراة منتخبنا الأولمبي الودية أمام نظيره منتخب ماليزيا.. pic.twitter.com/vMFVEcua3j — UAEFA (@uaefa_ae) August 10, 2018

وشهدت المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الأولمبيين الماليزي والإماراتي، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحولا دراماتيكيا على الملعب من خلال مشادة كلامية حولت الملعب إلى حلبة صراع بين لاعبي المنتخبين.

وعلى الرغم من ودية المباراة التي أقيمت بين الفريقين، يوم أمس الجمعة، إلا أنها تحولت إلى المشاجرة عنيفة بين اللاعبين.

© Sputnik . Nazek Mohammed بالفيديو ... مباراة تتحول إلى عراك بين منتخبي الإمارات وماليزيا

وبدأت المشاجرة بعد اعتداء اللاعب الإماراتي محمد خلفان، بشكل غير قانوني ومتعمد، على أحد لاعبي المنتخب الماليزي ما أدى إلى إشعال صراع في وسط الملعب بين اللاعبين.

وجاءت المباراة الودية بين الإمارات وماليزيا، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، التي انطلقت فيها مسابقة كرة القدم، أمس الجمعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وسيلعب منتخب الإمارات الأوليمبي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من الصين وتيمور الشرقية وسوريا.