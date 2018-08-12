شاهد... متسابقة تفوز بماراثون نسائي رغم نزيفها

تمكنت متسابقة من الصمود أمام نزيف حاد أصيبت به، لكي تفوز بماراثون نسائي في أوروبا.

وتعرضت فولها مازوروناك (29 عاما)، من بيلاورسيا لنزيف حاد في الأنف، أثناء مشاركتها في ماراثون، في بطولة أوروبا لألعاب القوى، في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد.

وبدت مازورناك، في البداية وكأن شخص ألقى عليها طلاءا أحمر على وجهها ويديها، ولكن اتضح بعد ذلك أنها أصيبت بنزيف في الأنف.

ولكن اجتازت مازوروناك الموقف سريعا، بتنظيف وجهها بواسطة إسفنجة مبلولة بالماء، واستكملت منافستها.

© AP Photo / Sven Hoppe المتسابقة من بيلاروسيا فولها مازوروناك في ماراثون في بطولة أوروبا لألعاب القوى، 12 أغسطس/آب 2018

وحازت فولها مازوروناك على الميدالية الذهبية لسباق الماراثون، بعد أن كادت أن تفقد فرصتها في الفوز بالسباق، ولكنها صححت مسارها في الأمتار الأخيرة، لتحقق الفوز في ساعتين و26 دقيقة و22 ثانية، في الماراثون الذي امتد لمسافة 42 كيلومترا.

وحصدت الفرنسية كليمنس كالفين الميدالية الفضية بفارق ست ثوان عن مازوروناك، فيما أحرزت التشيكية إيفا فرابكوفا نيفلتوفا الميدالية البرونزية، بفارق تسع ثوان عن الصدارة.

وحققت إيفا فرابكوفا رقما وطنيا قياسيا بتسجيلها ساعتين و26 دقيقة و31 ثانية.