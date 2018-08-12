رونالدو في الرعاية المركزة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن خبر صادم لكل عشاق لاعب كرة القدم، رونالدو.

وأشارت التقارير إلى دخول لاعب كرة القدم السابق، "الظاهرة" رونالدو، غرفة العناية المركزة، في مستشفى في إيبيزا بإيطاليا، بعد إصابته بالتهاب رئوي، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

© AP Photo / Alan Diaz "الظاهرة" يرشح هذه المنتخبات للفوز بكأس العالم و يتحدث عن ميسي و رونالدو

وأصيب البرازيلي البالغ من العمر 41 عاما بالمرض، بعد نقله إلى مستشفى ميسس في الجزيرة مساء الجمعة.

ونقلت صحيفة "دياريو دي إيبيزا" اليومية، عن مصادر بالمستشفى، إن رونالدو لا يزال في العناية المركزة لكنه يحرز تقدما جيدا في صحته.

جدير بالذكر أن رونالدو، الفائز مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002، كان موجودا في إيبيزا لقضاء عطلته الصيفية.

Former Barca player & Brazilian great Ronaldo Nazario de Lima hospitalized for Pneumonia. He's currently in the ICU of a hospital in Ibiza.



Get well soon El Fenomeno! ❤ pic.twitter.com/SDf9XoYtcl — BarcaTimes (@BarcaTimes) August 12, 2018

ويمتلك رونالدو ، الذي يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق، منزلا في إيبيزا، وهو زائر منتظم للجزيرة.

وفي السنوات التي قضاها في سن المراهقة، كان يعاني من زيادة الوزن بسبب مشكلة في الغدة الدرقية.