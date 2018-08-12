رونالدو في الرعاية المركزة

وأشارت التقارير إلى دخول لاعب كرة القدم السابق، "الظاهرة" رونالدو، غرفة العناية المركزة، في مستشفى في إيبيزا بإيطاليا، بعد إصابته بالتهاب رئوي، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.
ونقلت صحيفة "دياريو دي إيبيزا" اليومية، عن مصادر بالمستشفى، إن رونالدو لا يزال في العناية المركزة لكنه يحرز تقدما جيدا في صحته.
جدير بالذكر أن رونالدو، الفائز مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002، كان موجودا في إيبيزا لقضاء عطلته الصيفية.
Former Barca player & Brazilian great Ronaldo Nazario de Lima hospitalized for Pneumonia. He's currently in the ICU of a hospital in Ibiza.— BarcaTimes (@BarcaTimes) August 12, 2018
Get well soon El Fenomeno! ❤ pic.twitter.com/SDf9XoYtcl
ويمتلك رونالدو ، الذي يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق، منزلا في إيبيزا، وهو زائر منتظم للجزيرة.
وفي السنوات التي قضاها في سن المراهقة، كان يعاني من زيادة الوزن بسبب مشكلة في الغدة الدرقية.
Best wishes to the Brazilian Ronaldo who is currently in intensive care with pneumonia.— bwin (@bwin) August 12, 2018
Get well soon 🙏 pic.twitter.com/FR6Yo5cgZZ
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