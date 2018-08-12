لاعبو برشلونة يختبئون داخل الفندق هربا من الجماهير المغربية

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية، انتقل اللاعبون مباشرة من المطار إلى فندق الإقامة مباشرة "موفنبيك"، وسط حراسة أمنية مشددة، وداخل ثلاث حافلات محلية لا تحمل شعار النادي الكتالوني، على عكس بعثة الفريق الأندلسي التي فضلت التنقل مستخدمة حافلة النادي الرسمية.
وتابعت الصحيفة المغربية، أن مصادر من داخل الفندق، أن إدارة النادي حجزت طابقا كاملا لعناصر الفريق، كما اصطحبت البعثة الطباخ الخاص، في الوقت الذي تناول فيه اللاعبون الغذاء داخل غرفهم.
وأبدت جماهير الفريق في المدينة استياءها من قرار النادي بالعودة مباشرة لمدينة برشلونة عقب نهاية المباراة وعدم المبيت في المغرب.
وكان اللقاء شبه الرسمي الوحيد الذي قام به النادي هو لقاء الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بأربعة من ممثلي رابطة جماهير البرسا في طنجة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)