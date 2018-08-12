لاعبو برشلونة يختبئون داخل الفندق هربا من الجماهير المغربية

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن بعثة نادي برشلونة الإسباني، الذي يستعد لخوض نهائي السوبر الإسباني مساء اليوم، الأحد، أمام إشبيلية، على الملعب الكبير بمدينة طنجة، حاولت "الاختباء" داخل أحد الفنادق الفخمة، هربا من جماهير البلوغرانا التي كانت بانتظار وصول فريقها للمدينة عصر اليوم.

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية، انتقل اللاعبون مباشرة من المطار إلى فندق الإقامة مباشرة "موفنبيك"، وسط حراسة أمنية مشددة، وداخل ثلاث حافلات محلية لا تحمل شعار النادي الكتالوني، على عكس بعثة الفريق الأندلسي التي فضلت التنقل مستخدمة حافلة النادي الرسمية.

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وهربا من الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر بشغف رؤية نجوم الفريق الكتالوني أمام الفندق، اضطر اللاعبون لاستخدام باب خلفي للدخول، ولم يظهروا في أماكن تواجد الجمهور العام داخل الفندق.

وتابعت الصحيفة المغربية، أن مصادر من داخل الفندق، أن إدارة النادي حجزت طابقا كاملا لعناصر الفريق، كما اصطحبت البعثة الطباخ الخاص، في الوقت الذي تناول فيه اللاعبون الغذاء داخل غرفهم.

وأبدت جماهير الفريق في المدينة استياءها من قرار النادي بالعودة مباشرة لمدينة برشلونة عقب نهاية المباراة وعدم المبيت في المغرب.

وكان اللقاء شبه الرسمي الوحيد الذي قام به النادي هو لقاء الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بأربعة من ممثلي رابطة جماهير البرسا في طنجة.