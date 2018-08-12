صور.. إشادة بطريقة تعامل صلاح مع طفل مباراة وست هام

فاز نادي ليفربول الإنجليزي على نظيره وست هام يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، بالجولة الأولى من البريميرليج.

وأشادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأخلاق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والطريقة التي تعامل بها الفرعون، مع الطفل الذى اقتحم أرضية ملعب الأنفيلد خلال مواجهة وست هام يونايتد.

وتابعت الصحيفة، "إن محمد صلاح أظهر صورة مضيئة للتعامل مع جماهيره وعشاقه، في ليفربول ما جعله واحدا من النجوم التاريخيين في الدوري الإنجليزي".

صلاح أصبح مثل أعلى للكبار والصغار في إنجلترا ❤

طفل صغير يتجاوز أمن آنفيلد ويقتحم الملعب ليعانق قدوته محمد صلاح#في_إنجلترا pic.twitter.com/odX5fsnLaE — FilGoal (@FilGoal) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وأضافت، "لقد كان الفتى محظوظا بعدما اختار اقتحام الملعب لمقابلة واحتضان بطله، خاصة في ظل الترحيب الذى قوبل من صلاح".

واستطاع محمد صلاح إحراز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 19، من عمر المباراة، مستغلا عرضية رائعة من الجبهة اليسرى، عبر أندري روبرتسون.

وبداية محمد صلاح اليوم، تؤكد جاهزيته للدفاع عن لقبي الأفضل والهداف بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.