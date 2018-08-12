مع أول مباراة له مع يوفنتوس... رونالدو يتحدث الإيطالية

استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي الجديد، أن يحرز أول أهدافه مع السيدة العجوز، اليوم الأحد، خلال مباراة ودية أمام الفريق الرديف شارك بها.

أحرز رونالدو الهدف في الدقيقة الخامسة بالمباراة التي جمعت اليوفي اليوم مع الفريق الرديف بالنادي، في مباراة ودية انتهت بالفوز بخماسية نظيفة لصالح الفريق الأول.

CRISTIANO GOAAAAL pic.twitter.com/vaGAFX2j48 — Tarek Khatib (@ADP1113) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

وعقب المباراة قام الدون البرتغالي بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها بالإيطالية قائلا: "يوم مثير وجو خاص يحكي قصة نجاح اليوفي، أشكر جميع المشجعين من أجل عاطفتهم العظيمة".

Una giornata emozionante, in un’atmosfera speciale che racconta la storia vincente della Juve. Grazie a tutti i tifosi per il grande affetto! #FinoAllaFine pic.twitter.com/odFWHqVFqp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

ومن المتوقع أن يشارك صاروخ ماديرا في المباراة الافتتاحية ليوفنتوس بالدوري الإيطالي يوم السبت المقبل، أمام كييفو فيرونا على ملعب الأخير.

وكان رونالدو انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من ريال مدريد الإسباني، مقابل 105 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات وبراتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار، لينهي فترة هي الأبرز في تاريخه مع ريال مدريد.

وكان رونالدو حصل مع ريال مدريد على العديد من البطولات منها 4 كؤوس دوري أبطال أوروبا وبطولتين للدوري المحلي، أما على المستوى الشخصي فحصد 4 جوائز "بالون دور"، كما أنه الهداف التاريخي للميرنجي.