مواجهة برشلونة وإشبيلية تشهد حدثا للمرة الأولى في كرة القدم الاسبانية

استخدم حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في كرة القدم الإسبانية اليوم الأحد خلال مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية المقامة في المغرب.

واحتسب الحكم هدف بابلو سارابيا لاعب وسط أشبيلية الذي افتتح التسجيل ضد برشلونة.

© REUTERS / SUSANA VERA لاعبو برشلونة يختبئون داخل الفندق هربا من الجماهير المغربية

ولجأ الحكم كارلوس سيرو ديل جراندي إلى حكم الفيديو المساعد ليتأكد أن سارابيا لم يكن في موقف تسلل عندما حول تمريرة لويس موريل داخل المرمى ليمنح أشبيلية تقدما مفاجئا ضد بطل ثنائية الدوري وكأس الملك في الدقيقة التاسعة من المباراة المقامة في طنجة.

ونال نظام حكم الفيديو المساعد إشادة بعد نجاحه في كأس العالم هذا الصيف وتمت الموافقة على استخدامه في الدوري الإسباني عقب ظهوره في المانيا والدوري الايطالي الموسم الماضي.