بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية في السوبر الإسباني (2-1)

تقدم إشبيلية في الدقيقة التاسعة عن طريق بابلو سارابيا في هدف شهد اللجوء لحكم الفيديو لأول مرة في تاريخ الكرة الإسبانية.
ومع حلول الدقيقة 42، يستغل بيكيه ارتداد تسديدة ميسي من القائم الأيسر ويضع الكرة في الشباك مدركا التعادل.
SUPER CUP CHAMPIONS!!!! 🏆— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2018
⏰ Final whistle in Tangier!
Sevilla FC 1-2 FC Barcelona
⚽ Sarabia / Piqué & Dembélé
🔵🔴 #SupercopaBarça pic.twitter.com/5rjUu1M6fz
وفي الدقيقة 78 يدرك عثماني ديمبلي الهدف الثاني للبلوغرانا.
وتواصلت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة باحتساب ركلة جزاء لصالح إشبيلية، سددها وسام بن يدر وتصدى لها تير شتيجن محافظا لبرشلونة على الفوز.
يذكر أن برشلونة بات يمتلك في خزائنه، 13 لقبا للسوبر الإسباني.
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