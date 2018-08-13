بالفيديو: إنقاذ رائع من روني يحوله إلى حارس وصانع ألعاب

شهدت مباراة فريق "دي سي يونايتد" الأمريكي تألقا ملفتا للنجم الإنجليزي، واين روني، الذي قاد فريقه للفوز على أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وقاد روني فريقه الأمريكي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

© REUTERS / JASON CAIRNDUFF بالفيديو... أهداف واين روني الثلاثة تقود إيفرتون للفوز على وست هام في الدوري الإنجليزي 4-0

ويظهر في تلك اللقطة محاولة لفريق "دي سي يونايتد" من أجل انتزاع الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، خلال ركلة ركنية محتسبة للفريق خرج فيها حارس المرمى في محاولة لزيادة الكثافة الهجومية.

لكن يتم قطع الكرة من قبل "أورلاندو سيتي" لتتحول إلى هجمة مرتدة خطيرة على مرمى "دي سي يونايتد"، ليعود روني سريعا ويختطف الكرة من مهاجم أورلاندو سيتي.

ولم يكتف بذلك، بل أرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء أورلاندو سيتي، ليحولها الأرجنتيني لوسيانو أكوستا برأسية إلى هدف ثمين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.

ونال روني، نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، على إشادة كبيرة من الجماهير الأمريكية، وإدارة فريقه، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق فوز ثمين.