بالفيديو: إنقاذ رائع من روني يحوله إلى حارس وصانع ألعاب

وقاد روني فريقه الأمريكي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.
لكن يتم قطع الكرة من قبل "أورلاندو سيتي" لتتحول إلى هجمة مرتدة خطيرة على مرمى "دي سي يونايتد"، ليعود روني سريعا ويختطف الكرة من مهاجم أورلاندو سيتي.
ولم يكتف بذلك، بل أرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء أورلاندو سيتي، ليحولها الأرجنتيني لوسيانو أكوستا برأسية إلى هدف ثمين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.
ونال روني، نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، على إشادة كبيرة من الجماهير الأمريكية، وإدارة فريقه، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق فوز ثمين.
🤯 @WayneRooney goes beast mode, @LuchoAcosta94 calls game. #DCU | #DCvORL pic.twitter.com/Pd05OPlWMA— D.C. United (@dcunited) August 13, 2018
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