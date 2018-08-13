سيلفا يلحق ببكيه وإنييستا ويعتزل دوليا

انضم ديفيد سيلفا لاعب وسط منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى مواطنيه أندريس إنيستا وجيرار بيكي في اعتزال اللعب الدولي بعد كأس العالم في روسيا.

وفاز صانع لعب مانشستر سيتي البالغ من العمر 32 عاما بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا في 2008 و2012 وكان من العناصر الرئيسية في الجيل الذهبي لاسبانيا.

وسجل سيلفا 35 هدفا في 125 مباراة مع المنتخب الوطني على مدار 12 عاما ووصفه المدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي بانه "ليونيل ميسي إسبانيا".

وكان لاعب الوسط ضمن التشكيلة التي ودعت بشكل مخيب كأس العالم في روسيا بالخسارة أمام أصحاب الضيافة في دور الستة عشر الشهر الماضي.

Gracias, suerte y hasta siempre! 🇪🇸 pic.twitter.com/mIM1k45pfg — David Silva (@21LVA) August 13, 2018

وكتب سيلفا خطابا مفتوحا لمحبيه عبر حسابه على تويتر اليوم الاثنين قائلا "لم يكن قرار الجلوس وكتابة هذا الخطاب سهلا بعد هذا المشوار الطويل. اتخذت بعد أسابيع من الدراسة المتأنية وتحليل الموقف قرارا بانهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني. بدون شك كان واحدا من أصعب القرارات في مسيرتي".

وأضاف "المنتخب الوطني منحني كل شيء وطور شخصيتي ومهاراتي كلاعب منذ كنت ألعب في فئات الشباب".

وضم المدرب الراحل لويس اراجونيس اللاعب سيلفا إلى تشكيلة اسبانيا ليتألق عندما فازت ببطولة أوروبا 2008 والذي كان أول لقب كبير تحققه البلاد منذ 1964.

وأتم سيلفا "أضع نهاية لمشوار مفعم بالمشاعر بسبب اللحظات التي عشتها والشخصيات التي عملت معها مثل لويس أراجونيس وهو انسان رائع لن ننساه ما حيينا".