ميلان يعرض 3 لاعبين على لاتسيو من أجل مهاجمه

وبحسب شبكة "بريميوم سبورت"، فإن مبعوثين من صندوق إليوت، المتولي رئاسة ميلان، عقدوا اجتماعا مع كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، لمحاولة التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



© REUTERS / ALBERTO LINGRIA الأسطورة مالديني يعود إلى ميلان مجددا

واستطاع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أن يحرز 14 هدفا ويصنع 9 آخرين خلال 48 مباراة لعبها مع لاتسيو الموسم الماضي.

ووتابعت الشبكة، أن لوتيتو يقيم ميلينكوفيتش بـ120 مليون يورو، مشيرا إلى أن رئيس لاتسيو، منفتح لإمكانية بيع اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 40 مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 80 مليون يورو.

وأضافت أن الروسونيري، حاول اقتراح رحيل ثلاثة لاعبين هم، بونافينتورا، مونتوليفو، وبوريني، إلى لاتسيو إلا أن الأخير يريد الحصول على الأموال فقط.

ومن المقرر أن تغلق سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا يوم 19 أغسطس/آب الحالي، قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد.