صحيفة تكشف كيف سينهي نادي برشلونة صفقة بوغبا

وبحسب صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، حاول النادي الكتالوني ضم اللاعب الدولي الفرنسي هذا الصيف مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى لاعبين هما ياري مينا وأندريه غوميز إلا أن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفض العرض.
وكان برشلونة قد حاول ضم كوتينيو في الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض، قبل أن يواصل مساعيه التي تكللت بإبرام الصفقة في يناير وهو ما يأمل في تكراره مع بوغبا.
وتشهد علاقة بوغبا توترا كبيرا مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الأشهر الأخيرة، رغم منحه شارة قيادة الشياطين الحمر في الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من البريمييرليغ.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في وقت سابق، أن برشلونة بدأ في وضع خطة بديلة، من أجل إقناع مانشستر يونايتد، بالتخلي عن نجمه الفرنسي بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح أن برشلونة سيقترح على "الشياطين الحمر"، صفقة تبادلية يحصل بموجبها الفريق الإنجليزي العريق على إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي، بينما ينال الفريق الكتالوني بوغبا.
وتابع نفس المصدر أن، برشلونة لا يريد التفريط في خدمات كل من راكيتيتش وديمبلي، بيد أن الفريق الإسباني قد يضطر للقيام بذلك، إذ يرى أن هذه الصفقة التبادلية ربما تُقنع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بالتخلي عن نجمه الفرنسي، ولكن هذا قوبل بالرفض من قبل إدارة النادي الإنجليزي.
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