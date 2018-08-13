صحيفة تكشف كيف سينهي نادي برشلونة صفقة بوغبا

يحاول نادي برشلونة الإسباني بشتى الطرق إيجاد وسيلة للتعاقد مع لاعب وسط منتخب فرنسا ونجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، حسبما أفادت تقارير صحفية إنجليزية.

وبحسب صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، حاول النادي الكتالوني ضم اللاعب الدولي الفرنسي هذا الصيف مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى لاعبين هما ياري مينا وأندريه غوميز إلا أن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفض العرض.



© Sputnik . Владимир Песня صراع في إنجلترا... وبرشلونة يتخلى عن نجميه لضم بوغبا