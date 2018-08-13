محمد صلاح في أزمة مع الشرطة الإنجليزية... وليفربول يرد (فيديو)

وقع محمد صلاح في أزمة مع الشرطة الإنجليزية، بسبب استخدامه الهاتف خلال قيادة سيارته.

انتشر مقطع مصور لصلاح عقب لقاء وست هام وهو يمسك بهاتفه خلف عجلة القيادة وسيارته محاطة بالجماهير، ما يتنافى مع قوانين القيادة في المملكة المتحدة.

وأصدرت شرطة ميرسيسايد بيانا، جاء فيه "علمنا بمقطع فيديو يظهر فيه لاعب كرة قدم يستخدم فيه هاتفه المحمول أثناء القيادة. وقد تم تحويل الأمر إلى الإدارة المختصة. شكرا لإعلامنا".

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍 — MerPolCC (@MerPolCC) August 13, 2018

وقال المتحدث الرسمي باسم ليفربول في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC يوم الإثنين: "بعد التحدث مع اللاعب، أخبرتنا شرطة ميرسيسايد بأمر اللقطة والظروف المحيطة بها".

وأضاف "لقد تحدثنا مع اللاعب أيضا وسوف نتعامل في هذا الشأن داخليا. لن يصدر النادي أو اللاعب أي تعليقات أخرى حول هذا الأمر".

يذكر أن محمد صلاح بدأ الموسم الجديد بهز شباك وست هام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز برباعية نظيفة.