تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال لاعبي الأهلي إلى بيراميدز

كشف رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأخبار المتدوالة منذ أمس، حول تفاوض نادي بيراميدز، المملوك له، مع لاعبين من الأهلي المصري.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تفاوض بيراميدز مع لاعبين من النادي الأهلي، غير صحيح، أي لاعب نريده سيتم التفاوض مع مجلس إدارة ناديه مباشرة، وهذا يشمل حتى انتقال أي لاعب للدوري السعودي".

وتابع رئيس هيئة الرياضة السعودية، "أي لاعب يستخدم اسم بيراميدز للضغط على فريقه، لا مكان له عندنا، السماسرة يعرضون علينا الصفقات، لكننا نأتي البيوت من أبوابها".

وأضاف آل الشيخ: "عرض علينا لاعبين من ناد شقيق، واحد منهما في الشتاء بشكل مباشر، والآخر عن طريق (كوبري بفريق أوروبي)، وتم رفض الفكرة تماما".

واختتم مالك نادي بيراميدز المصري، "إذا لم نقدم ما يدعم نادي القرن، فلن نكون سببا في أي هزة فيه، إنه فخر الكرة العربية والأفريقية".

وكان الإعلامي المصري عبد الناصر زيدان، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه انتقال نجمين من صفوف النادي الأهلي رسميا إلى صفوف نظيره بيراميدز، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال زيدان، عبر فضائية "LTC" المصرية، أن الثنائي ناصر ماهر ومؤمن زكريا، لاعبا الأهلي، سينضمان رسميا إلى صفوف بيراميدز في يناير 2019، مشيرا إلى أنه سينشر باقي التفاصيل المتعلقة بالصفقتين خلال الحلقات المقبلة.

