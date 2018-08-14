تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال لاعبي الأهلي إلى بيراميدز

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تفاوض بيراميدز مع لاعبين من النادي الأهلي، غير صحيح، أي لاعب نريده سيتم التفاوض مع مجلس إدارة ناديه مباشرة، وهذا يشمل حتى انتقال أي لاعب للدوري السعودي".
وتابع رئيس هيئة الرياضة السعودية، "أي لاعب يستخدم اسم بيراميدز للضغط على فريقه، لا مكان له عندنا، السماسرة يعرضون علينا الصفقات، لكننا نأتي البيوت من أبوابها".
وأضاف آل الشيخ: "عرض علينا لاعبين من ناد شقيق، واحد منهما في الشتاء بشكل مباشر، والآخر عن طريق (كوبري بفريق أوروبي)، وتم رفض الفكرة تماما".
وقال زيدان، عبر فضائية "LTC" المصرية، أن الثنائي ناصر ماهر ومؤمن زكريا، لاعبا الأهلي، سينضمان رسميا إلى صفوف بيراميدز في يناير 2019، مشيرا إلى أنه سينشر باقي التفاصيل المتعلقة بالصفقتين خلال الحلقات المقبلة.
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