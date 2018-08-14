صور... ماذا يفعل زيدان بعيدا عن كرة القدم

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فالمدرب، صاحب الـ46 عاما، ينشر بانتظام منذ شهور على موقع "إنستغرام"، صورا له مع زوجته وأولاده، وهم في رحلات بحرية.
واستقال نهاية الموسم الماضي من تدريب ريال مدريد بعد مسيرة حافلة جمع فيها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
وكان نشر زيدان صورة له مع أفراد عائلته، وهم يستمتعون برحلة هادئة بقارب، في أحد الأنهار الفرنسية، وكتب زيزو بجوار الصورة "الأسرة في مكان جميل".
وعندما اتخذ زيدان قراره بالاستقالة من الريال، ذكر أن السبب هو الإجهاد، ولذلك فإنه قضى معظم وقته منذ ذلك الحين في إجازات، والقيام برحلات إلى جزيرة إيبيزا، وجزيرة فورتافونتورا، وأخيرا في فرنسا من أجل الاستجمام، بحسب الصحيفة نفسها.
وقد استبعد زيدان، عودة قريبة للعمل كمدرب، فهو يريد أن يستريح أولا.
ونقلت "ديلي ميل" عن صحيفة "ذا صن"، أن زيدان يقف على قائمة المدربين المطلوبين لدى مانشستر يونايتد، في حال رحيل المدرب الحالي جوزيه مورينيو.
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