صور... ماذا يفعل زيدان بعيدا عن كرة القدم

يبدو أن زين الدين زيدان، المدرب الأسطوري السابق لريال مدريد الإسباني، يستمتع بوقته بعيدا عن العمل اليومي الشاق لإدارة كرة القدم، حيث يواصل نشر صور عن رحلاته على حسابه الخاص بموقع الصور الشهير إنستغرام.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فالمدرب، صاحب الـ46 عاما، ينشر بانتظام منذ شهور على موقع "إنستغرام"، صورا له مع زوجته وأولاده، وهم في رحلات بحرية.

En famille dans un endroit Magnifique!!!!! A post shared by zidane (@zidane) on Aug 13, 2018 at 4:20am PDT

واستقال نهاية الموسم الماضي من تدريب ريال مدريد بعد مسيرة حافلة جمع فيها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وكان نشر زيدان صورة له مع أفراد عائلته، وهم يستمتعون برحلة هادئة بقارب، في أحد الأنهار الفرنسية، وكتب زيزو بجوار الصورة "الأسرة في مكان جميل".

وعندما اتخذ زيدان قراره بالاستقالة من الريال، ذكر أن السبب هو الإجهاد، ولذلك فإنه قضى معظم وقته منذ ذلك الحين في إجازات، والقيام برحلات إلى جزيرة إيبيزا، وجزيرة فورتافونتورا، وأخيرا في فرنسا من أجل الاستجمام، بحسب الصحيفة نفسها.

Vacances en famille 🌊☀️. A post shared by zidane (@zidane) on Jul 2, 2018 at 10:25am PDT

وقد استبعد زيدان، عودة قريبة للعمل كمدرب، فهو يريد أن يستريح أولا.

ونقلت "ديلي ميل" عن صحيفة "ذا صن"، أن زيدان يقف على قائمة المدربين المطلوبين لدى مانشستر يونايتد، في حال رحيل المدرب الحالي جوزيه مورينيو.