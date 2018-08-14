يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن نجمه

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي عرضا كبيرا من نظيره ريال مدري الإسباني، لضم أحد نجومه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي يوفنتوس رفض عرضا من ريال مدريد، لضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش مقابل 60 مليون يورو.



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وتابعت الصحيفة، أن "يوفنتوس وجه صفعة قوية لريال مدريد"، بعدما قرر تجديد عقد اللاعب البوسني حتى عام 2021.

وطرح اسم بيانيتش بجانب الإسباني تياجو الكانتارا للانضمام لريال مدريد، بعد رحيل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عن صفوف الأخير إلى تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة، الغريم التاريخي للنادي الملكي، كان يسعى أيضا لضم بيانيتش، ولكنه تراجع عن إتمام الصفقة بعد أن طلب يوفنتوس الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

وبدأ بيانيتش مشواره مع كرة القدم بين صفوف قطاع الناشئين بنادي ميتز الفرنسي حتى صعد إلى الفريق الأول في موسم 2007-2008، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف اللاعب البوسني عن التطور فنيا حتى التحق بصفوف أولمبيك ليون في 2008 ثم روما في 2011، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في 2016.

وفاز بيانيتش مع نادي يوفنتوس بلقبين في الدوري الإيطالي، ولقبين أيضا في بطولة الكأس المحلي.

وكان يوفنتوس ضم كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو.