رونالدو يغادر المستشفى

غادر المهاجم البرازيلي المتقاعد، رونالدو، عيادة في إيبيزا بإيطاليا، اليوم الثلاثاء، بعد قضاء 4 ليال للعلاج من الإصابة بالإنفلونزا.

وغرد رونالدو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مرحبا بالجميع، أنا متواجد بالفعل في المنزل بعد أن أمضيت عدة أيام في العيادة. أشكركم على حبكم وتعليقاتكم، وشكرا جزيلا لفريق الأطباء والممرضات".

وأضاف رونالدو "الظاهرة": "سيكون موسم رائع مع الكثير من كرة القدم والمفاجآت".

Hello everyone! I'm already home after a few days at the clinic. Thank u for your love and comments, and many thanks to the team of doctors and nurses. Thanks my love Celina Locks for being by my side. It's going to be an amazing season with tons of great football and surprises. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 14, 2018

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت متحدثة باسم العيادة المتواجدة في وسط إيبيزا، أن رونالدو غادر المبنى، على الرغم من وجود مخرج جانبي لتجاوز وسائل الإعلام التي كانت تنتظره في الخارج.

© Sputnik . Ramil Sitdikov أول تعليق من رونالدو بعد دخوله الرعاية المركزة

وقال رونالدو يوم الأحد، إنه يعالج من نوبة حادة من المرض بعد نقله إلى المستشفى يوم الجمعة.

وقالت صحيفة "دياريو دي إيبيزا" المحلية الإيطالية، إن نجم ريال مدريد السابق عولج في العناية المركزة بالالتهاب الرئوي في المستشفى العام في المدينة، قبل نقله إلى العيادة.

وتم اختيار رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، كأفضل لاعب في العالم لعام 2015 3 مرات قبل اعتزاله لكرة القدم في عام 2011، وهو زائر منتظم إلى إيبيزا، حيث يملك منزلا هناك.