يرقص ويزغرد بالزي الخليجي... باتريس إيفرا يفاجئ جمهوره (فيديو)

نشر لاعب كرة القدم الفرنسي باتريس إيفرا مقطع فيديو "طريف" أثار به جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر إيفرا في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، وهو يرتدي زيا خليجيا بينما راح يزغرد ويرقص على أنغام أغنية "سيدي منصور" للمطرب التونسي صابر الرباعي.

باتريس إيفرا وإطلالة جديدة بالزي العربي 🤣



🎥 @Evra pic.twitter.com/gTLFNyfFBW — AS Arabia (@as_arabia) August 13, 2018

ولا يتوقف الدولي الفرنسي السابق عن مفاجأة متابعيه بالكثير من الهوايات، التي يمارسها بعيدا عن عالم كرة القدم، الذي صنع فيه اسمه كواحد من أفضل اللاعبين الفرنسيين في مركز الجناح الأيسر. وغالبا ما يتخذ مدافع "الديكة" سابقا وسائل التواصل الاجتماعي فضاء لمشاركة محبيه العديد من لحظات حياته.

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت أواخر الشهر الماضي عن تلقي إيفرا عرضا سعوديا من نادي الفيصلي للعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل 2018-2019.

ويعد إيفرا البالغ من العمر حاليا 37 عاما، لاعبا حرا، عقب نهاية عقده مع نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي بعد توقيعه عقدا لمدة 6 أشهر خلال الشتاء الماضي.

وخاض إيفرا عديد من التجارب كان أهمها على الإطلاق مسيرته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، ويعتبر أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على المنتخب الفرنسي في مركز الظهير الأيسر.