تسجيل
10:36 15 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    لاعب فريق ريال مدريد سرخيو راموس ولاعب ليفربول روبيرتو فيرمينو أثناء مباراة نهائي الليغا 2017/18

    قبل السوبر الأوروبي... راموس يعود لمهاجمة محمد صلاح ومدرب ليفربول

    © Sputnik . Stringer
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10

    عاد مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، مجددا للهجوم على لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ومدرب الريدز، يورجن كلوب.

    وجاءت تصريحات راموس، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة السوبر الأوروبي، التي ستجمع ريال مدريد مع جاره أتليتكو مدريد.

    محمد صلاح وسرجيو راموس
    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    تعليق "غير مسبوق" من مدرب ليفربول على واقعة "راموس - صلاح"
    وقال راموس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل السوبر الأوروبي، والتي نقلتها صحيفة "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية: "لا أرغب في الرد مرة أخرى على تلك الأمور والتعليقات، لكني أمتلك وجهة نظر ينبغي احترامها".

    وتابع "محمد صلاح هو من أمسك بيدي أولا وتلك الإصابة ليست مقصودة بالمرة، لكن الآخرين يحاولون أن يجدوا مبررا لخساراتهم".

    ومضى:

    إذا أراد كلوب أن يجعل إصابة محمد صلاح مبررا لخسارته دوري أبطال أوروبا، فحسنا هذا ليس أول نهائي يخسره، أعتقد أنه ينبغي عليه أن يهتم بعمله أولا قبل الهجوم على أي شخص آخر.

    وتسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    وهاجم كلوب راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لقد كان تدخل راموس على صلاح، قاس ووحشي إلى أبعد درجة، أشبه بمباريات المصارعة لا مباريات كرة القدم".

    محمد صلاح مصابا
    © AFP 2018 / FRANCK FIFE
    صلاح يسخر من تصريحات راموس ويتحدث عن مشاركته أمام الأوروغواي
    وتابع "إذا ما شاهدت ما حدث مرة أخرى ولست مشجعا لريال مدريد، ستدرك كم كان راموس قاسيا ووحشيا مع محمد صلاح".

    وأردف "إذا ما وضعت جميع مواقف راموس أمامك ستشاهد الكثير من الأمور، قبل عام كان مسؤولا عن طرد خوان كوادرادو في يوفنتوس، ولم يتحدث أحد عن الأمر".

    كما سخر محمد صلاح من تصريحات راموس عن الإصابة في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسباينة.

    ووصف صلاح بأن الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال تعتبر أسوء لحظات حياته المهنية في كرة القدم.

    ووجه صحفي الجريدة الإسبانية سؤال حول إعاقة راموس له، هل تعتبر عادية في كرة القدم؟ ليجيب صلاح قائلا: "لا أعلم ربما؟".

    تابع الصحفي قائلا بأن راموس تحدث منذ أيام بأنه شاهد حادثة السقوط وقال بأنك أمسكت يده أولا ووقعت في الجهة الأخرى التي تعرضت فيها للإصابة، ماذا تقول حول ذلك؟

    ليجيب صلاح قائلا "مضحك".

    محمد صلاح وسرجيو راموس
    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    محمد صلاح وسرجيو راموس

    وفي سؤال آخر حول أن راموس قال بأنك لو أخذت أبرة مخدرة لتمكنت من المشاركة في الشوط الثاني، فأجاب محمد صلاح قائلا: "أمر ممتاز عندما يتسبب شخص بجعلك تبكي، وبعد ذلك يجعلك تضحك، وهل يريد أن يسألني إن كنت جاهزا للمونديال؟".

    انظر أيضا:

    محمد صلاح في أزمة مع الشرطة الإنجليزية... وليفربول يرد (فيديو)
    صحيفة: صاحب الـ66 مليون إسترليني يقطع عهدا أمام محمد صلاح
    تقرير... محمد صلاح يمكن أن يساعد على نبذ "العنصرية" في إنجلترا
    بعد كتاب "فن اللامبالاة"... محمد صلاح مهتم بـ "الفرعون الذهبي"
    رسميا... محمد صلاح في القائمة النهائية بجوار رونالدو وميسي
    ماذا قال محمد صلاح عن اعتزال عصام الحضري
    بالفيديو... محمد صلاح يحرز هدفا في فوز ليفربول على نابولي (5-0)
    محمد صلاح يرد على "الإنذار النهائي" من ريال مدريد
    شاهد... محمد صلاح يتعرض لمقلب
    الكلمات الدلالية:
    راموس, اللاعب المصري محمد صلاح, أخبار ليفربول, أخبار محمد صلاح, أخبار ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, أخبار رياضة, اللاعب محمد صلاح, لمسات محمد صلاح مع ليفربول, المهاجم المصري محمد صلاح, تألق محمد صلاح, أهداف محمد صلاح, دوري أبطال أوروبا, ليفربول, أتليتكو مدريد, ريال مدريد, يورغن كلوب, سيرخيو راموس, محمد صلاح, إسبانيا, بريطانيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية للمصورة كريستينا ماكييفا من سلسلة صور فتاة في ثوب في فينيسيا في إيطاليا
    "فتاة في ثوب" تجوب العالم
    روسيا مستعدة للتخلي عن الدولار في حسابات الانفاق على النفط
    زيادة عدد الدول التي تعتزم التخلي عن الدولار
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك