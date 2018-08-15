لاعب كرة إيطالي يحكي كيف نجا بـ"معجزة" من حادث انهيار جسر جنوى

وصف لاعب كرة القدم الإيطالي السابق، ديفيد كابيلو، نجاته من انهيار جسر في مدينة جنوى الإيطالية بأنه أشبه بالمعجزة.

وكان كابيلو يتحدث عن تجربته من سرير بالمستشفى، وبدا اللاعب السابق معافى بدنيا لكنه محطم نفسيا وهو يصف انهيار الطريق أسفل سيارته أمس الثلاثاء أثناء قيادته فوق جسر موراندي في جنوى.

© Sputnik . Carlo Alberto Alessi شاهد اللحظات الأولى لانهيار جسر في إيطاليا

وانهار جزء من الجسر طوله 80 مترا ظهر أمس حيث كانت حركة المرور مزدحمة فهوت السيارة إلى جانب عشرات السيارات الأخرى سريعا مما أدى إلى مقتل 39 شخصا على الأقل في واقعة أحدثت صدمة في البلاد.

وقال كابيلو الذي لعب لمنتخب إيطاليا قبل 20 عاما وأمضى حياته كلاعب في دوري الدرجة الثانية قبل التحول إلى التدريب: "سمعت ضوضاء شديدة. رأيت الطريق ينهار وسقطت معه".

وقاد المئات من رجال الإطفاء مهمة البحث عن ناجين اليوم الأربعاء بمساعدة الكلاب المدربة بالإضافة إلى الرافعات التي أزالت كتلا خرسانية ضخمة من الجسر المنهار.

ولم يكن الحظ حليفا لكثيرين مثل كابيلو الذي لم يصب سوى بخدش رغم أن سيارته تحطمت تماما.

وأتم كابيلو "كنت محظوظا جدا. شعرت أن معجزة حدثت. كان أشبه بفيلم سينمائي. كنت واعيا لدى وصول رجال الانقاذ وفرقة الإطفاء وكل شخص. لا أستطع أن أمحي من ذاكرتي منظر الطريق وهو ينهار بينما كانت أمامي أربع سيارات".