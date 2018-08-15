اتفاق تاريخي بين "فيسبوك" و"ويفا" بشأن دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أن موقع "فيسبوك" سيبث بعض مباريات دوري أبطال أوروبا في دول أمريكا اللاتينية المتحدثة بالإسبانية مجانا على مدار المواسم الثلاثة المقبلة.

وأضاف الاتحاد في بيان أن الاتفاق، الذي يبدأ اعتبارا من الموسم الجاري وحتى 2021، يمنح "فيسبوك" حقوق بث 32 مباراة في كل موسم على الهواء مباشرة وبشكل مجاني من بينها مباراة نهائي دوري الأبطال.

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ووصف جاي لوران ابشتاين مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتفاق بأنه "مبتكر للغاية وسهل الاستخدام" لبث المباريات إلى المنطقة.

ويلعب معظم لاعبي أمريكا اللاتينية في أندية أوروبية ويشارك العديد منهم في دوري الأبطال كل عام.

ويأتي هذا الاتفاق بعد يوم واحد من إعلان دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم عن صفقة تاريخية مع "فيسبوك" ستسمح للمتفرجين في شبه القارة الهندية بمشاهدة كل المباريات خلال المواسم الثلاثة المقبلة مجانا على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت رابطة الدوري الاسباني في بيان إن جميع مباريات الموسم الجديد وعددها 380، والتي ستبدأ يوم الجمعة، ستكون متاحة للمشاهدين في الهند وأفغانستان وبنجلادش وبوتان ونيبال والمالديف وسريلانكا وباكستان.