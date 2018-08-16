سخرية وشماتة من جماهير ليفربول ضد راموس... أخيرا تم الأخذ بثأر محمد صلاح

وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعرض خلال المباراة راموس لركلة في خلف رأسه من قبل دييجو كوستا.
وتسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وهاجم كلوب راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لقد كان تدخل راموس على صلاح، قاس ووحشي إلى أبعد درجة، أشبه بمباريات المصارعة لا مباريات كرة القدم".
Costa absolutely crushing Ramos. I love this game. pic.twitter.com/rYXsFuXbmH— Micky (@BusiFCB) August 15, 2018
ونشر عديد من جمهور ليفربول تغريدات تحمل سخرية وشماتة في إصابة راموس وخسارة الريال، ووصفوها بأنها "ثأر وانتقام" لما تعرض له فريقهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال أحدهم إن راموس تجرع من نفس الكأس الذي كان يذيق منه منافسيه.
وقال مشجع آخر: "كوستا يحتل اليوم مكانة عظيمة في قلوب جماهير ليفربول، بسبب ما فعله مع راموس".
One more Costa stamp and Ramos gets a free coffee pic.twitter.com/fZXTS1GlQ0— King Kenny Stand (@KingKennyStand) August 15, 2018
Jurgen Klopp and Mo Salah approve of this Diego Costa stamp on Sergio Ramos. pic.twitter.com/NX14AZ6of3— Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) August 15, 2018
Costa doing what we would all would love to do to Ramos 😂 pic.twitter.com/0UpchrqJ7Q— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 16, 2018
Costa was so great today, as a Liverpool fan i'm so proud of what he did the Ramos #RMAATM #supercoupe #SuperCup.— m. G (@macCguy06) August 15, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)