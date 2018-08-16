تسجيل
16:53 16 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    سيرجيو راموس مع دييجو كوستا

    سخرية وشماتة من جماهير ليفربول ضد راموس... أخيرا تم الأخذ بثأر محمد صلاح

    © REUTERS / INTS KALNINS
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 30

    تفاعلت جماهير فريق ليفربول الإنجليزي بصورة كبيرة مع الواقعة التي تعرض لها مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، خلال نهائي السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد.

    وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعرض خلال المباراة راموس لركلة في خلف رأسه من قبل دييجو كوستا.

    السوبر الأوروبي
    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
    بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتكو في السوبر الأوروبي (4-2)
    ووصف مشجعو ليفربول أن الركلة التي تعرض لها راموس، وخسارة فريقه، ليست إلا ثأر مما فعله راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أصاب محمد صلاح وحارس ليفربول وقتها، في اللقاء الذي شهد خسارة الريدز وفوز الريال باللقب، بحسب ما نقله موقع "مترو" البريطاني.

    وتسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    وهاجم كلوب راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لقد كان تدخل راموس على صلاح، قاس ووحشي إلى أبعد درجة، أشبه بمباريات المصارعة لا مباريات كرة القدم".

    ونشر عديد من جمهور ليفربول تغريدات تحمل سخرية وشماتة في إصابة راموس وخسارة الريال، ووصفوها بأنها "ثأر وانتقام" لما تعرض له فريقهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال أحدهم إن راموس تجرع من نفس الكأس الذي كان يذيق منه منافسيه.

    وقال مشجع آخر: "كوستا يحتل اليوم مكانة عظيمة في قلوب جماهير ليفربول، بسبب ما فعله مع راموس".

    انظر أيضا:

    قبل السوبر الأوروبي... راموس يعود لمهاجمة محمد صلاح ومدرب ليفربول
    راموس يحدد موعد رحيله عن الملكي
    راموس يجد عملا بعد اعتزال الكرة...صورة
    تعليق "غير مسبوق" من مدرب ليفربول على واقعة "راموس - صلاح"
    بالصور..راموس يطلب يد صديقته بعشاء رومانسي وخاتم ألماس
    رونالدو يكشف لأول مرة "خيانة" راموس التي عجلت برحيله عن ريال مدريد
    رونالدو يتحدث لأول مرة عن إصابة صلاح على يد راموس
    صحيفة: راموس يحتفل بخروج محمد صلاح من المونديال
    الكلمات الدلالية:
    راموس, أخبار ليفربول, أخبار محمد صلاح, أخبار ريال مدريد, أخبار رياضة, المهاجم المصري محمد صلاح, تألق محمد صلاح, دوري أبطال أوروبا, ليفربول, أتليتكو مدريد, ريال مدريد, سيرخيو راموس, محمد صلاح, إسبانيا, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تطعم كلبًا على الواجهة البحرية في كوبنهاغن، الدنمارك
    أفضل 10 مدن "لحياة مريحة" في العالم
    كييف تخطط لتسميم أهالي دونباس بمخلفات مشعة
    كييف تخطط لتسميم دونباس بمخلفات مواد مشعة
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك