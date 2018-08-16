إيمري يجدد ثقته في تشك قبل مواجهة تشيلسي

من المقرر أن يبدأ الحارس المخضرم بيتر تشك، لاعب أرسنال الإنجليزي، أساسيا في المباراة المقبلة له أمام تشيلسي في البريميرليغ بعد غد السبت، رغم الانتقادات التي تعرض لها خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي في الجولة الافتتاحية.

وبحسب وكالة "رويترز"، عانى تشك للتأقلم مع خطط إيمري المتعلقة ببناء الهجمات من الخلف وذلك خلال الخسارة 2- 0 من حامل اللقب مطلع الأسبوع، وتعرضه لهجوم من مشجعين طالبوا بالاعتماد على الحارس الجديد بيرند لينو في القمة اللندنية.



© REUTERS / REGIS DUVIGNAU مدرب إيطالي يتصدر قائمة المرشحين لخلافة إيمري في ملعب "الأمراء"

وقال مدرب الفريق أوناي إيمري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "أنا سعيد جدا بأداء تشك، يملك خبرة وقدرات كبيرة".

وأضاف "بالنسبة لمباراة السبت القرار سهل، بيتر يمكنه البدء أساسيا لكن إذا بدأ بيرند فأنا أثق به أيضا، الحارسان مهمان بالنسبة لنا".

وشدد المدرب الإسباني على أنه سيتمسك بأسلوبه رغم الخسارة من السيتي، وينتظر ردا قويا من لاعبيه.

وتابع "يجب الاحتفاظ بشخصيتنا وبعقليتنا. أمام سيتي احتفظنا ببعض الأفكار وبالروح خلال 90 دقيقة حتى عند التأخر وهذا مؤشر جيد.

وأضاف "أريد أن نستمر في العمل للإبقاء على التنافس خلال 90 دقيقة، لكن بأداء أفضل فرديا وجماعيا".