إيمري يجدد ثقته في تشك قبل مواجهة تشيلسي

وبحسب وكالة "رويترز"، عانى تشك للتأقلم مع خطط إيمري المتعلقة ببناء الهجمات من الخلف وذلك خلال الخسارة 2- 0 من حامل اللقب مطلع الأسبوع، وتعرضه لهجوم من مشجعين طالبوا بالاعتماد على الحارس الجديد بيرند لينو في القمة اللندنية.
وأضاف "بالنسبة لمباراة السبت القرار سهل، بيتر يمكنه البدء أساسيا لكن إذا بدأ بيرند فأنا أثق به أيضا، الحارسان مهمان بالنسبة لنا".
وشدد المدرب الإسباني على أنه سيتمسك بأسلوبه رغم الخسارة من السيتي، وينتظر ردا قويا من لاعبيه.
وتابع "يجب الاحتفاظ بشخصيتنا وبعقليتنا. أمام سيتي احتفظنا ببعض الأفكار وبالروح خلال 90 دقيقة حتى عند التأخر وهذا مؤشر جيد.
وأضاف "أريد أن نستمر في العمل للإبقاء على التنافس خلال 90 دقيقة، لكن بأداء أفضل فرديا وجماعيا".
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