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    وداعاً ريو 2016 - رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في استاد ماراكانا خلال مراسم انتهاء الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 31 في ريو دي جانيرو، 21 أغسطس/ آب 2016

    قرار من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إيقاف الكويت

    © Sputnik . Alexander Vilf
    رياضة
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    قررت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، رفع الإيقاف عن الكويت مؤقتا، قبل يومين على انطلاق دورة الألعاب الآسيوية ما يسمح لرياضييها بالمشاركة في الحدث تحت علم البلد العربي.

    وذكرت وكالة "رويترز"، أن الكويت عبرت عن سعادتها بقرار رفع الايقاف بشكل مؤقت لحين استكمال "خارطة الطريق" المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية.

    الكويت
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    الكويت تخسر دعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية
    وكانت الكويت تعرضت للايقاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بسبب التدخل الحكومي في عمل اللجنة الأولمبية المحلية، بعد صدور قانون للرياضة.

    واضطر الرياضيون الكويتون للمنافسة تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما لم تحصل اللجنة الأولمبية المحلية على تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية.

    وصرح محمد الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، أن رفع الايقاف جاء "بعد اجتماعات مثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية"، مشددا على مواصلة التعاون وتنسيق الجهود لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق حتى رفع الايقاف بشكل كامل.

    وتعرضت الكويت للإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012، ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإيقاف عن الكويت في ديسمبر/ كانون الأول 2017 والذي تم فرضه في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.

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    الكلمات الدلالية:
    الأولمبياد, اللجنة الأولمبية الدولية, إيقاف, قرار, أخبار, رياضة, الكويت
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