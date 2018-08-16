تأجيل مباراتين في الدوري الإيطالي حدادا على ضحايا جسر جنوى

قامت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بتأجيل مباراتي ميلان مع جنوى، وسامبدوريا مع فيورنتينا، في الجولة الأولى من الكالتشيو، حدادا على ضحايا انهيار جسر في مدينة جنوى.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن جنوى وفيورنتينا، طلبا تأجيل المباراتين في الجولة الأولى، بعد وفاة نحو 38 شخصا في حادثة انهيار جسر جنوى.



© AFP 2018 / Andrea Leoni ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر جنوة في إيطاليا إلى 35 شخصا

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي ، جايتانو ميتشيكي: "نظرا لطلبات تأجيل المواجهتين بعدما كان مقررا لهما يوم الأحد 19 أغسطس الجاري، بسبب المأساة التي ضربت جنوى، فقد قررت الرابطة التأجيل".

وأشار الموقع إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراتين في وقت لاحق.

وقال نادي "جنوى" على "تويتر" إن إنريكو بريتسيوزي رئيس النادي طلب التأجيل "نتيجة حالة الحداد التي تمر بها المدينة". ولم تحدد الرابطة المواعيد الجديدة لإقامة المباراتين المؤجلتين.

وانهار قطاع طوله 80 مترا من الجسر الذي يعتبر جزءا من طريق سريع يربط بين مدينة جنوى الساحلية وجنوب فرنسا خلال فترة ازدحام مرورية ما أدى لسقوط عشرات السيارات في قاع نهر، وعلى قضبان للسكك الحديدية.