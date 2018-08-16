مصر تكتسح السعودية... وتركي الشيخ يتوعد

أبدى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، استياءه بسبب الخسارة الكبيرة التي تلقاها منتخب الأخضر لكرة الماء، اليوم الخميس، على يد نظيره المصري (36-1) في بطولة العالم للشباب في المجر.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة".

وتابع: "ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن، يجب أن يكون في مستوى المسؤولية".

نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة…

ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية..

أخاف أنكم ناسين الحارس بس!! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

وكان المنتخب المصري للشباب لكرة الماء، قد نجح في اكتساح نظيره السعودي، بنتيجة 36-1.

وأقيمت المباراة ضمن إطار منافسات بطولة العالم لكرة الماء للشباب، التي تقام فعالياتها في دولة المجر.

عاجل — مصر تكتسح السعودية 36-1 في بطولة العالم للشباب لكرة الماء بالمجر! #BREAKING pic.twitter.com/cQCagla67T — Egypt Sports Network (@EgyptSportsNet) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الماء مكون من أشرف منصور، مدير فني المنتخبات الوطنية، وهشام نافع، مدربا عاما، ومحيي صلاح، مدرب مرحلة 2000، وهاني مطر، مدرب مرحلة 2001، ومحمد حسن، مدرب حراس المرمى.