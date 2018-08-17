مصر تسعى للمشاركة في كأس العالم 2022 واستضافته في 2030

أكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ثروت سويلم، أن مصر تسعى للمشاركة في مونديال 2022، كما أنها تتطلع للتقديم على استضافة مونديال 2030.

وقال سويلم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نسعى خلال المرحلة المقبلة أن تشارك مصر في مونديال 2022، وأن يظهر المنتخب بشكل وصورة وأداء أفضل يرضي الشعب المصري"، مشيرا إلى أن "الكرة في مصر منبع سعادة أو تعاسة شريحة كبيرة من المجتمع".

© Sputnik . Johnny Elias العميد ثروت سويلم: مصر ستستفيد من تجربة روسيا في تنظيم كأس العالم

وشاركت مصر في كأس العالم لكرة القدم في يونيو/ حزيران، بعد 28 عام من الغياب، وخسر المنتخب المصري فرصة الصعود إلى دور الـ 16 بعد هزيمته أمام منتخبات أوروغواي وروسيا والسعودية، التي أوقعتهم القرعة مع المنتخب المصري في نفس المجموعة.