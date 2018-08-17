الاتحاد الروسي لكرة القدم: نرحب باستخدام بطاقة المشجع في مصر

© Sputnik . Alexander Wilf الاتحاد الروسي لكرة القدم يمدد عقد مدرب المنتخب الوطني تشيرتشيسوف

وقال كولوسكوف، لوكالة " سبوتنيك " ردا على سؤال حول ما سيؤدي إليه إدخال بطاقة المشجع في مصر: "هذا سيساعد على فرض النظام في الملاعب"، مضيفا أنه "تم اختراع بطاقة المشجع لضمان الأمن الكامل في الملاعب وحولها، وهو إجراء أمني فعال. هذا هو موضع ترحيب".

وأعلن المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، ثروت سويلم، في وقت سابق، أن مصر تسير على الخطى الناجحة لروسيا في تنظيم مشاركة الجماهير في المباريات من خلال إصدار بطاقة المشجع، حيث أن نجاح التجربة في روسيا هو ما دفع الاتحاد إلى تكرارها في مصر، وهي واحدة من الدروس المستفادة من مونديال روسيا 2018.